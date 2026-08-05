Michelle Pfeiffer wil nooit meer in een film spelen en alleen nog maar tv-series maken. Dat zei de 68-jarige actrice tijdens een panel van Apple TV, waarbij ze terugblikte op haar rollen in de series Got Money Troubles en The Madison die dit jaar verschenen.

"Ik zweer het, ik wil nooit meer in een film spelen", zei de Amerikaanse stellig. "Ik wil alleen nog maar in ensemblestukken spelen. Dat is zoveel leuker, ik ben daar zo dol op."

Pfeiffer speelde in het verleden onder meer in grote films als Scarface en Batman Returns. De laatste film waarin de Golden Globe-winnares speelde, was de kerstfilm Oh. What. Fun. uit 2025.