Alice Cooper heeft zich kritisch uitgesproken over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) op het gebied van muziek. De 78-jarige rockzanger is bang dat AI succesvolle, niet-bestaande rockartiesten en albums kan creëren zonder dat daar menselijke creativiteit of emotie aan te pas komt.

"Ik zou tegen de AI kunnen zeggen: ik wil dat hij klinkt als Tom Petty en Freddie Mercury en dit is waar het album over gaat. Schrijf de nummers", zei Cooper in de Amerikaanse talkshow Trunk Nation. De zanger is echter sceptisch over de uitkomst. "Nu heb je een rockster die niet bestaat, en je hebt een album dat alleen in deze wereld bestaat." Daarnaast benoemde hij de juridische vraagstukken die de situatie met zich meebrengt. "Wat gebeurt er als het verkoopt? Wie krijgt het geld?", aldus Cooper.

De Poison-zanger stelde ook dat rocknummers niet hetzelfde zijn zonder dat er menselijke emotie in verwerkt zit. "Het heeft geen hart, het heeft geen gevoel, het heeft geen ziel, en dat is precies waar het ten onder gaat." Daarmee zegt Cooper niet dat hij hoopt dat AI in de toekomst menselijke emoties kan nabootsen. "Als ze dat eenmaal begrijpen, weet ik niet wat er dan met muziek gaat gebeuren."