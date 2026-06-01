De Jordaanse kroonprins Hussein en zijn vrouw prinses Rajwa staan maandag stil bij hun derde trouwdag. Het paar deelde ter gelegenheid van hun huwelijksjubileum een nieuw portret.

Op de foto, die werd gedeeld via het Jordaanse persbureau Petra, staan Hussein en Rajwa naast elkaar, met een arm om elkaar heen geslagen. De twee kijken allebei lachend de camera in.

Hussein en Rajwa trouwden op 1 juni 2023 in de Jordaanse hoofdstad Amman. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia waren bij het huwelijk aanwezig. Ruim een jaar na de bruiloft verwelkomden de kroonprins en prinses hun dochter, prinses Iman.