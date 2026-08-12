Rod Stewart heeft al zijn optredens in de komende vier weken geannuleerd na een medische ingreep die hij heeft ondergaan aan zijn hart. De Britse zanger moet op advies van zijn dokters rust nemen en herstellen voordat hij weer het podium op mag.

Volgens een bericht op de Instagrampagina van de zanger moest er een stent in een kransslagader worden geplaatst. "Ik voel me al beter en ben echt aan de beterende hand", schrijft Stewart. "Ik vind het zeer jammer dat ik deze shows moet missen en het spijt me dat ik mijn fans moet teleurstellen, maar kijk ernaar uit om terug te keren op het podium."

Recent gingen al een paar optredens van de zanger niet door vanwege zijn gezondheidsproblemen. Hij zou tot en met 13 september nog een reeks concerten geven in de Verenigde Staten en Mexico.