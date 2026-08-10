Rod Stewart heeft opnieuw een optreden moeten afzeggen vanwege gezondheidsproblemen. De 81-jarige Britse zanger zou zondag op het podium staan in de Amerikaanse stad Cincinnati, maar was vanwege een "kleine medische ingreep" niet in staat op te treden. Dat meldt onder meer het muziekblad Billboard.

Volgens een verklaring van het Riverbend Music Center, waar de 81-jarige zou optreden, gaat het om een onvoorziene ingreep die "onmiddellijke aandacht vereiste." Zelf heeft Stewart nog niet gereageerd op de annulering. Het optreden vindt naar verwachting plaats op een andere datum. "Rod zal naar verwachting snel herstellen en kijkt ernaar uit om terug te keren naar Cincinnati", aldus de organisator.

De zanger van hits Have I Told You Lately en Sailing kampt al langer met gezondheidsproblemen. In juni moest hij zijn optreden in de Amerikaanse staat Utah stilleggen nadat hij op het podium onwel werd. Hij kreeg toen achter de schermen zuurstof toegediend en maakte het optreden zittend op een stoel af.