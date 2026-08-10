Iraanse aanvaller Jahanbakhsh bij Excelsior terug in Eredivisie

ROTTERDAM (ANP) - Alireza Jahanbakhsh speelt dit seizoen voor Excelsior in de Eredivisie. De rechtsbuiten was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Hij kwam met Iran uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De 32-jarige Jahanbakhsh is, zo meldt de club uit Rotterdam, een contract voor een seizoen overeengekomen. Hij speelde eerder voor NEC, AZ, Feyenoord en sc Heerenveen in de Eredivisie.

"Rotterdam heeft een speciale plek in mijn hart", vertelt Jahanbakhsh op de website van Excelsior. "Ik woon hier al vijf jaar, mijn maatjes zitten hier, ik voel me thuis. Als het buiten het veld goed gaat, presteer ik ook beter. Wat de mensen op Woudestein van mij mogen verwachten? Ik geef alles, 100 procent. En hopelijk zoveel mogelijk goals en assists. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Excelsior won vrijdag bij SC Cambuur (0-4) en is na één speelronde koploper van de Eredivisie.