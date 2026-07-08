Belgen hebben in de nacht van maandag op dinsdag massaal naar de tv gekeken om de verrichtingen van het Belgische voetbalelftal te volgen. De wedstrijd tegen de Verenigde Staten in de achtste finale van het WK scoorde gemiddeld bijna 1 miljoen kijkers op VRT. Volgens de Vlaamse omroep bereikte de zender niet eerder zoveel nachtelijke kijkers.

Het duel, dat de Rode Duivels wonnen met 4-1, begon om 02.00 uur 's nachts (Nederlandse tijd). De rechtstreekse uitzending trok gemiddeld 964.000 kijkers met een piek van iets meer dan 1 miljoen. Dat was omstreeks 03.21 uur toen Hans Vanaken de 3-1 maakte.

De enige nachtelijke WK-wedstrijd van het Nederlands elftal trok eerder ook al veel kijkers in Nederland. De verloren wedstrijd tegen Marokko werd door ruim 1,9 miljoen gezien.