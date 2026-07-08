UTRECHT (ANP) - FC Utrecht heeft met "grote verslagenheid" gereageerd op het overlijden van clubicoon Leo van Veen. De oud-voetballer en -trainer overleed woensdag op 80-jarige leeftijd. Hij was al geruime tijd ziek.

FC Utrecht zal in samenspraak met de familie kijken hoe Van Veen op gepaste wijze kan worden herdacht, meldde de club op de website. De veelzijdige voetballer speelde 391 wedstrijden voor FC Utrecht en maakte daarin 154 doelpunten, een clubrecord. Met in totaal 174 treffers in de Eredivisie is hij nog altijd de nummer 10 op de eeuwige topscorerslijst van de Eredivisie.