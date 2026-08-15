Als het aan Dries Roelvink ligt, was Louis van Gaal "nog één keer" bondscoach van het Nederlands elftal geworden. Dat schrijft de volkszanger onder een foto op Instagram waarop hij samen met Van Gaal te zien is. De twee spraken volgens Roelvink over de nieuwe bondscoach Xavi Hernández.

Volgens Roelvink legde de voormalige bondscoach hem "nog eens haarfijn" uit dat hij Hernández "geen verkeerde keus vindt van de KNVB maar dat hij persoonlijk liever Peter Bosz had gezien". Eerder deze week werd bekend dat de Spaanse oud-voetballer Ronald Koeman opvolgt als bondscoach.

Van Gaal was tussen 2000 en 2022 drie keer bondscoach van het Nederlands elftal. Voor het WK voetbal van 2014 schreef Roelvink het nummer Juichen, een ode aan Van Gaal.