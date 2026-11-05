De geheime rol die Scarlett Johansson speelt in de aankomende film The Batman: Part II is er volgens de actrice een die haar vrij veel angst heeft bezorgd. Dat zegt de 41-jarige Amerikaanse in een interview met Entertainment Tonight.

"Waarschijnlijk de rol in The Batman, omdat die me om de een of andere reden veel existentiële angst bezorgde", antwoordt Johansson op de vraag welke rol in haar aankomende films haar het verst uit haar comfortzone heeft geduwd. "Het was heel moeilijk om uit te vogelen. Ik weet niet waarom, misschien was het gewoon de rol zelf of het punt in mijn leven waarop ik nu ben, maar het was gewoon heel moeilijk om het te kraken. Dat is alles wat ik erover kan zeggen."

Het is onbekend welke rol Johansson speelt in het vervolg op The Batman uit 2022. Volgens geruchten zou de actrice, bekend van haar rol als Black Widow in de superheldenfilms van Marvel, mogelijk Poison Ivy of Gilda Dent spelen. The Batman: Part II moet op 18 februari 2028 in première gaan in de Verenigde Staten.