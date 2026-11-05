Liam Neeson vindt Meryl Streep de beste keuze om de stem van de leeuw Aslan in te spreken in de nieuwe Narnia-film The Magician's Nephew, die volgend jaar verschijnt. Neeson sprak de stem van de schepper van Narnia in drie films in.

Aslan wordt in de boeken van C.S. Lewis, waar de Narnia-films op gebaseerd zijn, gezien als een soort Jezus. Dat is ook de vergelijking die Neeson maakt wanneer hij in een interview met ScreenRant wordt gevraagd naar zijn mening over Streep als nieuwe Aslan. "Sorry, dit is nieuws voor mij", verontschuldigt hij zich eerst als hij hoort over haar rol in de aankomende film. "Meryl speelt Jezus Christus? Nou, als je van Christus een dame maakt, dan is er niemand beter dan Meryl."

Narnia: The Magician's Nephew, geregisseerd door Greta Gerwig, gaat op 11 februari in Nederland in première. Neeson was in The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005), The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008) en The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010) te horen als Aslan.