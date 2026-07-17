Rolf Sanchez binnenkort op de cover van Men's Health

Rolf Sanchez siert binnenkort de cover van Men's Health. Dat werd vrijdag bekendgemaakt in de uitzending van RTL Boulevard. De zanger zegt geen moment te hebben getwijfeld toen hij werd gevraagd voor de voorpagina van het tijdschrift.

"Ik heb meteen ja gezegd", vertelt Sanchez voor de camera's van het televisieprogramma. "Voor mij was het al best lang een doel om erop te mogen staan", aldus de zanger. "Toen ze dit jaar de vraag stelden, zei ik volmondig ja."

Voor Sanchez is het de tweede keer dat hij zich voorbereidt om zich volledig af te trainen voor de cover van het magazine. De zanger maakte in 2023 in een gesprek met het NPO-programma Langs de lijn & omstreken bekend daarmee bezig te zijn. Destijds was nog niet duidelijk wanneer de fotoshoot zou plaatsvinden.

Eerder stonden onder anderen Humberto Tan, Jaap Reesema, Nick Schilder en Bram Krikke op de cover van het blad.