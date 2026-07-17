Merino noemt neutraliseren Messi in WK-finale 'enorme uitdaging'

NEW JERSEY (ANP/AFP) - Het neutraliseren van Lionel Messi in de finale van het wereldkampioenschap voetbal wordt zondag voor Spanje een "enorme uitdaging". Dat zei middenvelder Mikel Merino vrijdag tijdens een persconferentie.

Messi maakte tot dusverre acht doelpunten op dit WK en gaf in de halve finale tegen Engeland in de blessuretijd van de tweede helft de assist bij het winnende doelpunt van Lautaro Martínez. "De finale is een enorme uitdaging, een ongelooflijke motivatie voor mij en voor het hele team. Dat we tegen een team als Argentinië mogen spelen, dat het WK al eens gewonnen heeft, maakt deze wedstrijd nog belangrijker. Ik ben heel blij dat ik dit moment mag meemaken", aldus Merino, die zowel in de achtste finale tegen Portugal (1-0) als de kwartfinale tegen België (2-1) het winnende doelpunt maakte.

"Ik heb enorm veel vertrouwen in mezelf. Elke keer dat ik het veld op stap, geloof ik dat ik een verschil kan maken voor het team", vervolgde Merino. "Maar eerlijk gezegd, wie de held ook is, het belangrijkste is dat het team uiteindelijk wint. Als je een titel wint, is die van iedereen, niet alleen van de basiself."

Spaanse wereldtitel

De 30-jarige Merino gelooft dat de finale tegen Argentinië "een intense wedstrijd" wordt. "De scheidsrechter moet de intensiteit en frequentie van tackles en overtredingen in de gaten houden. Hoe sneller de bal tussen ons rondgaat, hoe minder tijd de tegenstander heeft om een overtreding te begaan."

Merino weet zich nog goed te herinneren hoe hij als kind in 2010 de Spaanse wereldtitel beleefde. "Om vandaag ons land te mogen vertegenwoordigen en dezelfde spelers te zijn voor de nieuwe generaties, voor de kinderen die naar ons kijken, is iets magisch."