Rolf Sanchez heeft na zijn covershoot voor de Men's Health nog steeds geen fastfood gegeten. Dat vertelt de zanger in de Men's Health-podcast De Weg naar de Cover. "Tot op de dag van vandaag heb ik dat nog steeds niet gedaan", zegt hij over het eten van een ongezonde maaltijd als beloning na het traject. "Niet omdat het niet mag, maar omdat ik er geen behoefte aan heb."

Sanchez vertelt dat zijn trainer tegen hem zei dat hij na de covershoot een vrije maaltijd moest eten. "Een paar dagen later vroeg hij wat ik had gegeten. Biefstuk, zei ik. Toen kreeg ik terug: 'dat is geen vrije maaltijd'." Ook tijdens het proces waarin de zanger zijn training en voeding volledig in het teken van het eindresultaat zette, had hij geen behoefte aan ongezond eten. "Ik haalde ook geen chips of koek meer in huis. Ik zei tegen mijn vriendin: als jij iets wilt eten, moet je dat vooral doen, maar ik koop het zelf niet meer." Zijn vriendin bleek daarin een waardevolle steun. "Uiteindelijk ging zij helemaal mee in het traject. Dat maakte het natuurlijk ook makkelijker."

De gezonde levensstijl riep wel vragen op in Sanchez' omgeving. Mensen vroegen zich bijvoorbeeld af of hij was afgevallen. "Er waren zelfs mensen die vroegen of ik Ozempic gebruikte. Dat vond ik wel grappig. Nee, ik heb gewoon mijn voeding aangepast en vijf tot zes keer per week getraind." Het hele traject vroeg daarbij ook om "best wat planning" in combinatie met zijn muziekcarrière. "Samen met mijn management heb ik mijn agenda aangepast", licht hij toe.

Terwijl het traject Sanchez ogenschijnlijk goed afging, maakte het hem toch ook onzeker. "Je weet dat je straks op de cover van Men's Health staat. Dan wil je niet voor negentig procent gaan, maar voor honderdtachtig procent. Je wilt dat het perfect is. Dat levert ook spanning op." Zijn trainer Jasper bleek daarin een grote steun. "Ik appte hem regelmatig met vragen als: 'Gaan die buikspieren nog komen?' of: 'Zie ik straks echt resultaat?' Dan zei hij: 'Blijf doen wat je nu doet.' Hij kreeg natuurlijk gelijk, maar op dat moment is het lastig om daar volledig op te vertrouwen."