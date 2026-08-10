LIVERPOOL (ANP) - Ronald Araújo speelt dit seizoen voor Liverpool. De Engelse club huurt de centrale verdediger uit Uruguay van FC Barcelona, de club met wie hij drie landstitels veroverde.

"Ik kan niet wachten om hier te beginnen", vertelt de 27-jarige speler op de website van zijn nieuwe club. "Ik vind het geweldig om hier bij deze grote club met een rijke historie te zijn. Ik denk dat dit de ideale stap was voor mij in deze fase van mijn carrière. Het was een stap die ik moest zetten. Zodra ik hoorde van de interesse van Liverpool, ging alles heel snel in zijn werk."

Liverpool kan Araújo aan het einde van het seizoen definitief van FC Barcelona overnemen.