Rolling Stones evenaren The Beatles in Britse albumhitlijst

The Rolling Stones hebben met hun nieuwste album Foreign Tongues voor de vijftiende keer een nummer 1-album in het Verenigd Koninkrijk te pakken, meldt Official Charts. De Britse rockiconen evenaren daarmee The Beatles, die eveneens vijftien keer in eigen land een nummer 1-album scoorden.

De band scoorde in 1964 haar eerste nummer 1 met het debuutalbum The Rolling Stones. Later voerden de mannen ook met albums als Sticky Fingers (1971), Emotional Rescue (1980) en Hackney Diamonds (2023) de hitlijsten aan. Op Foreign Tongues staat ook een nummer dat samen met voormalig Beatle Paul McCartney is gemaakt.

Hoewel de Stones nu gelijk staan met hun rivalen en tijdgenoten The Beatles, heeft Robbie Williams nog altijd de meeste nummer 1-albums op zijn naam staan, namelijk 16.