Braziliaan Leonardo voor 20 miljoen euro naar Ajax

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft zich versterkt met Marcos Leonardo. De 23-jarige Braziliaanse spits ondertekent een contract voor vijf jaar bij de Amsterdammers. Ajax betaalt de Saudische club Al-Hilal een transfersom van net onder de 20 miljoen euro, meldt Ajax.

Leonardo begon zijn loopbaan bij de Braziliaanse club Santos en vertrok begin 2024 naar Benfica in Portugal. Datzelfde jaar maakte de international de overstap naar Al-Hilal. Leonardo maakte in 82 wedstrijden 48 doelpunten voor Al-Hilal.

"We zijn al langere tijd gecharmeerd van Marcos en zijn dan ook erg blij dat hij hier nu getekend heeft. Hij heeft ondanks zijn nog jonge leeftijd al heel veel ervaring, zijn teller staat op meer dan 250 officiële duels als professional en maakte daarin al meer dan honderd doelpunten. Zijn taak is hier vooral om doelpunten te gaan maken en daar hebben we alle vertrouwen in", zegt technisch directeur Jordi Cruijff in een persbericht van Ajax.