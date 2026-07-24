Rolling Stones met nieuwe plaat op 1 in lijst verkochte albums VS

Het nieuwe album van The Rolling Stones, Foreign Tongues, is op de eerste plek binnengekomen in de Billboard's Top Album Sales. Dat is een lijst met de meest verkochte albums van de afgelopen week in de Verenigde Staten. Het is de eerste keer dat The Rolling Stones op de eerste plek staan in deze lijst, die 35 jaar bestaat.

De Billboard's Top Album Sales is een belangrijke lijst, maar de meest toonaangevende voor albums is de Billboard 200 die sinds 1956 bestaat. Deze lijst combineert verkopen, streams en downloads om de wekelijkse populariteit aan te geven. Foreign Tongues komt in de Billboard 200 binnen op de zevende plek. Het is de 39e keer dat The Rolling Stones in de top tien staan van de Billboard 200.

Foreign Tongues werd op 10 juli uitgebracht, er staan veertien nummers op. Het album staat in zes lijsten in de top tien. Foreign Tongues bezet in de Top Rock Albums de tweede plek en de derde plek in de Top Rock & Alternative Albums en de Vinyl Albums. Het album staat ook op de derde plaats in de Indie Store Album Sales.

In Nederland kwam de plaat vorige week nieuw binnen op de eerste plaats in de Album Top 100 van samensteller GfK Dutch Charts.