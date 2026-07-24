Prinses Benedikte bezoekt grootste scoutingkamp van Scandinavië

Prinses Benedikte van Denemarken heeft een bezoek gebracht aan Spejdernes Lejr, het grootste scoutingkamp van Scandinavië. De 82-jarige tante van koning Frederik kreeg er onder meer een rondleiding over het terrein in natuurpark Hedeland, waar ze met padvinders sprak en activiteiten bekeek.

Spejdernes Lejr ('kamp van de scouts') wordt eens in de vier jaar georganiseerd en brengt meer dan 30.000 padvinders samen, schrijft het Deense koninklijk huis bij foto's van het bezoek van de prinses. Tijdens het kamp wordt er gekookt boven een kampvuur en staat het buitenleven centraal voor een grote groep kinderen en jongeren.

Prinses Benedikte is beschermvrouwe van meerdere scoutingorganisaties.