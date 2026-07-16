Rolling Stones vinden AI-muziek prima, zolang het origineel is

The Rolling Stones vinden het in principe prima als nieuwe muziek met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) wordt gemaakt, zolang het maar origineel is. Dat stellen bandleden Mick Jagger en Keith Richards in een interview met Billboard. Vorige week bracht de Britse band het nieuwe album Foreign Tongues uit.

"Natuurlijk wil ik niet geïmiteerd worden door AI, vocaal en instrumentaal gezien", zegt Jagger. "En de band wil dat ook niet. Ik wil niet dat mensen gewoon werk kunnen uitbrengen dat exact klinkt als dat van The Rolling Stones. Dat is natuurlijk verkeerd. Als iemand met AI muziek wil maken, prima. Maar het moet origineel zijn. Je moet je eigen input en ideeën hebben. Er zijn mensen die AI gebruiken om zo een nummer te maken in de stijl van The Rolling Stones. Als je een creatief persoon bent, zou je dat niet doen", meent de 82-jarige zanger.

Richards is het daarmee eens. "Ik hoor liever iets origineels", zegt de eveneens 82-jarige gitarist van de band. "Muziek zou veel beter kunnen doen dan alleen maar zichzelf te kopiëren. Het is heel simpel, het is geen Beethoven of Bach. Ik twijfel er ook niet aan dat AI dat zou kunnen maken, maar wat heb je daaraan? We willen nieuwe input. We willen niet dat er steeds meer wordt gekopieerd en samengevoegd. Er is toch zeker genoeg originaliteit zonder dat we kinderliedjes hoeven te kopiëren."