Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar Wolfsburg

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther vertrekt naar het Duitse VfL Wolfsburg. Dat heeft Feyenoord donderdagavond bekendgemaakt. De 30-jarige Duitser heeft voor drie jaar getekend bij de club die afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Hij had bij Feyenoord nog een contract tot medio 2027.

Wellenreuther kwam in de zomer van 2022 op huurbasis over van Anderlecht naar Feyenoord, waar hij een jaar later zou tekenen. In totaal stond hij 125 keer onder de lat bij de Rotterdammers. In zijn eerste seizoen bij Feyenoord werd hij landskampioen, in 2024 won hij de KNVB-beker.

"Wat was het mooi", zegt Wellenreuther op de site van Feyenoord. "Mijn tijd hier heeft me zo veel meer gegeven dan ik misschien wel voor mogelijk had gehouden. Ik kwam als stand-in en mag vertrekken als aanvoerder."

Feyenoord maakte eerder op donderdag de komst van de 23-jarige Duitse doelman Tjark Ernst bekend. Hij komt over van Hertha BSC.