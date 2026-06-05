Bijna tien jaar na zijn eerste hit heeft rapper Idaly eindelijk zijn eerste nummer 1-hit te pakken. Zijn vorige week uitgekomen single POPULAIR, waarop hij hulp krijgt van collega's Ronnie Flex en Frenna, komt op de eerste plaats van de Single Top 100 binnen, heeft samensteller GfK bekendgemaakt.

Idaly was al een aantal keer dichtbij de toppositie. Zo deed hij mee op Louboutin van Frenna, dat in december 2018 tot 2 kwam, en vorig jaar kwam hij opnieuw tot 2 met Hoe Het Is, een samenwerking met Roxy Dekker en Ronnie Flex.

POPULAIR is een remake van het nummer Superstar uit 2003 van de Britse zangeres Jamelia. Dat liedje bereikte in het voorjaar van 2004 de vijfde plaats in Nederland. Ronnie Flex is ondertussen toe aan zijn dertiende nummer 1-hit, terwijl Frenna zijn tiende kan bijschrijven.

Ook nieuw bij de eerste tien is Ariana Grande. Haar comebacksingle hate that i made you love me debuteert op de zesde plaats en is haar eerste notering sinds twilight zone vorig jaar april.

Single Top 100 week 23

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Singles Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Idaly, Ronnie Flex & Frenna - POPULAIR

2. (1) Justen de Wildt - Cheerio

3. (3) Robert van Hemert & Donnie - Moët Dat Nou

4. (2) Kevin feat. Roxy Dekker - Jij Hebt Mij

5. (4) Noano & Lil Kleine - Ewa Safi

6. (-) Ariana Grande - hate that i made you love me

7. (5) ANOTR feat. 54 Ultra - Talk To You

8. (7) The Bausa - Magnetic

9. (9) Michael Jackson - Billie Jean

10. (30) Mauvais djo - Pilé