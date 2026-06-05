Regisseur Martin Koolhoven maakt zich boos over de nieuwe slogan van het Nederlands Film Festival. Dat meldt hij vrijdag op meerdere sociale platforms. "Ik hoorde dat de slogan van het NFF voor dit jaar is: Best goed voor een Nederlandse film", schrijft hij op X en LinkedIn. "Het zal wel met de nodige ironie en schijtlolligheid gebracht worden, maar welke gek heeft dit bedacht en vooral: laten passeren?"

Een woordvoerder van het NFF laat vrijdag aan het ANP weten dat de tekst die Koolhoven heeft gedeeld inderdaad een van de slogans is dit jaar. "Er zijn meerdere slogans", zegt de zegsvrouw van het festival. "Maar we lanceren onze campagne pas op 18 juni. Dan wordt de context van de slogan ook duidelijk en kan iedereen er zelf een oordeel over vellen."

De kaartverkoop voor het NFF begint overigens al een week eerder, op 11 juni. Het Nederlands Film Festival vindt plaats van 25 september tot en met 2 oktober. De openingsfilm van dit jaar is Downtown van Michiel van Erp. In de film blikken drie oude vrienden terug op de aidstijd in Amsterdam in de jaren tachtig. De hoofdrollen worden gespeeld door Hans Kesting, Yorick van Wageningen, Roeland Fernhout en Daniel Cornelissen.