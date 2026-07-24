Roodbeen en Kijk in de Vegte nemen afscheid van NPO Radio 2

Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte hebben vrijdag hun allerlaatste ochtendshow op NPO Radio 2 gepresenteerd. In de laatste minuten van het programma bedankten ze hun "luistervrienden en -vriendinnen" en ook hun collega's voor "acht fantastische jaren". Het duo maakte onlangs bekend na de zomer over te stappen naar Radio 10.

Roodbeen noemde de laatste uitzending "een mooi moment en belangrijk om dat soort dingen te benoemen", waarop Kijk in de Vegte sprak van een "mooie mijlpaal die we aantikken". Roodbeen bedankte alle collega's bij Radio 2 voor "alle kansen die we hebben gekregen in de afgelopen acht jaar om gewoon te doen waar we zin in hebben".

Kijk in de Vegte vertelde dat hij in totaal veertien jaar bij Radio 2 heeft gewerkt, waarop Roodbeen zei dat hij in 1998 zijn eerste invalbeurt op de zender had. "Via de Radio 2 Muzieknacht kreeg ik in 2006 uiteindelijk mijn eerste programma op NPO Radio 2, de Gouden Greep. Dus ik ben twintig jaar iedere werkdag te horen geweest op deze zender en dat is wat we achterlaten met heel veel trots."

Omdat Roodbeen en Kijk in de Vegte de laatste week van Jan-Willem Start Op! vanaf de Nijmeegse Vierdaagse presenteerden, namen zij afscheid vanuit de plaats Overasselt. De laatste plaat die het duo in hun programma draaide, was God Only Knows van The Beach Boys. "Tot de volgende!", besloot Roodbeen.