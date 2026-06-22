Roodbeen en Kijk in de Vegte vervangen Gordon en De Both

Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte nemen na acht jaar afscheid van Radio 2 en stappen over naar Radio 10. Vanaf 1 september nemen de radiomakers met een nieuw programma de ochtendshow over van Gordon en Froukje de Both, maakt Talpa maandag bekend. Daarnaast wordt Roodbeen benoemd tot radio director van Radio 10.

Roodbeen laat in een verklaring weten dat de overstap voelt als een "mooie volgende fase". "Na jaren met ontzettend veel plezier gewerkt te hebben aan programma's en formats voelt dit als het juiste moment voor een volgende stap. Ik wil samen met het team een omgeving creëren waarin muzikale energie, creativiteit en de luisteraar samenkomen", aldus de radio-dj.

Volgens Kijk in de Vegte klopt alles "om samen dit nieuwe avontuur aan te gaan". "Natuurlijk is het ook spannend, maar juist daardoor heb ik er extra veel zin in. Ik kijk er enorm naar uit om er de komende jaren vol voor te gaan en samen met onze luisteraars de dag te blijven beginnen!", laat hij weten.

Roodbeen en Kijk in de Vegte zijn op 24 juli, de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse, te horen met hun laatste uitzending voor BNNVARA. Suzanne Kunzeler, directeur content bij BNNVARA, bedankt het duo voor hun jarenlange betrokkenheid en inzet. "We zijn hen ontzettend dankbaar voor hun creativiteit, energie, vakmanschap en de warmte die zij iedere ochtend opnieuw de ether in brachten", aldus Kunzeler. "Tegelijkertijd gunnen we hen van harte alle mooie avonturen, kansen en successen die nog op hun pad zullen komen."

Gordon & Froukje

Ook Dave Minneboo, managing director creative Talpa audio, uit zijn waardering aan Gordon en De Both, die sinds september vorig jaar de ochtendshow verzorgden. "We danken Gordon & Froukje en het team voor hun inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar en we verwelkomen een nieuwe ochtendshow met Jan-Willem en Jeroen."

Gordon gaf onlangs in een interview op Radio Veronica aan dat hij twijfelde of hij met de show door wilde gaan. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte zijn sinds 2018 te horen bij Radio 2. In mei ontkende Roodbeen in gesprek te zijn met Talpa over een mogelijke overstap.