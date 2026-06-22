Argentinië naar laatste 32, Messi verbreekt WK-doelpuntenrecord

ARLINGTON (ANP) - Argentinië heeft zich maandagavond met een 2-0-zege op Oostenrijk verzekerd van een plek bij de laatste 32 van het wereldkampioenschap voetbal. De regerend wereldkampioen won eerder al van Algerije (3-0) en heeft 6 punten. Argentinië kan in theorie nog derde worden in de groep, maar zal ook dan als een van de beste nummers 3 doorgaan. Oostenrijk won eerder van Jordanië (3-1) en heeft 3 punten.

Lionel Messi maakte beide doelpunten in het Dallas Stadium, zijn zeventiende en achttiende op een WK-voetbal. Daarmee is hij alleen recordhouder geworden en laat hij de Duitse spits Miroslav Klose, die tussen 2002 en 2014 zestien keer scoorde, achter zich.

Messi kreeg al vroeg in de wedstrijd de kans om WK-geschiedenis te schrijven. Lautaro Martínez werd door twee Oostenrijkse verdedigers getackeld, wat na ingrijpen van de VAR een strafschop opleverde. Maar Messi miste van elf meter. Hij kreeg meerdere kansen, maar steeds stuitte hij op de sterk verdedigende David Alaba.

Zeventiende WK-doelpunt

Oostenrijk, dat met PSV'er Paul Wanner in de basis startte, werd een enkele keer gevaarlijk op de helft van de tegenstander. Vooral via Marcel Sabitzer, die zijn honderdste interland speelde. In de 39e minuut wist Messi wel zijn zeventiende WK-doelpunt te maken. Een lage voorzet vanaf de flank belandde door een nuttig overstapje van Thiago Almada voor de voeten van de sterspeler, die met links raak schoot.

In de tweede helft wist Argentinië weinig te creëren. Maar ook van Oostenrijk ging weinig gevaar uit. Behalve een direct ingeschoten vrije trap van Sabitzer in de 55e minuut, die doelman Emiliano Martínez tot een redding dwong. In de blessuretijd scoorde Messi opnieuw, dit keer uit een rommelige situatie voor het Oostenrijkse doel waar meerdere schoten geblokkeerd werden. Hij probeerde nog een hattrick te maken uit een vrije trap in de slotseconde, maar die ging een meter naast.

De andere landen in groep J, Jordanië en Algerije, treffen elkaar in de nacht van maandag op dinsdag om 05.00 uur Nederlandse tijd. In de laatste speelronde speelt Argentinië tegen Jordanië en Oostenrijk tegen Algerije.