Roosen en Borst maken voor laatste keer tv-serie over dementie

Adelheid Roosen en Hugo Borst gaan samen nog één seizoen van de televisieserie Roosen & Borst maken. De driedelige serie over dementie is vanaf 19 september te zien op NPO 2 en NPO Start, zo maakte omroep Human donderdag bekend.

In de serie keren ze terug naar kinderen die hun ouders door dementie hebben verloren en in eerdere seizoenen werden gevolgd. Naast oude bekenden spreken ze ook met nieuwe mensen over hun ervaring als mantelzorger en euthanasie. Ook wordt de druk op de ouderenzorg besproken.

In eerdere seizoenen bezochten de twee presentatoren onder meer het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek en mensen met dementie die nog thuiswoonden. De serie is geregisseerd door Maaike de Gruyter.