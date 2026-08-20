BBC: motief en beveiliging Harry en Meghan nog onduidelijk

Er is nog veel onduidelijkheid rond de terugkeer van prins Harry en zijn echtgenote Meghan naar het Verenigd Koninkrijk. Britse media melden een dag na het nieuws over de verhuizing dat nog niet bekend is waarom het paar ervoor kiest om juist nu terug te keren en ook over de beveiliging van het gezin bestaan nog vraagtekens.

"Waarom keren Harry en Meghan terug naar het Verenigd Koninkrijk? Dat is de grote vraag", zegt BBC-correspondent Noor Nanji in een video van de omroep. Volgens Nanji heeft het recente bezoek van de hertog en hertogin van Sussex en hun kinderen aan het VK in ieder geval een grote rol gespeeld bij de beslissing. "Harry, Meghan en hun kinderen brachten tijd door met de koning op Highgrove en ze hebben ook gezegd genoten te hebben van het samenzijn met de familie van Diana, de overleden prinses van Wales, Harry's moeder", aldus Nanji.

Of het gezin een beveiligingsteam krijgt dat wordt betaald door de koninklijke familie of door de regering, is volgens de BBC "een knelpunt". In de Verenigde Staten heeft het paar een particulier beveiligingsteam ingehuurd, maar het is nog onduidelijk of dit team met hen meekomt naar het VK, zegt Nanji. "Of dat er al een oplossing is gekomen in het al langlopende conflict van Harry met het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken over zijn wens om officiële beveiliging wanneer hij in het Verenigd Koninkrijk is."

Beveiliging

Wat volgens de BBC wel duidelijk is, is dat Harry en Meghan niet terugkeren als werkende leden van het koninklijk huis. Ze betrekken als particuliere burgers een niet-koninklijke privéwoning in de omgeving van Londen. Naar welke school de kinderen Archie en Lilibet zullen gaan, is nog onbekend.

Harry en Meghan kondigden in 2020 aan afstand te nemen van hun taken als werkende leden van het koninklijk huis. Dat jaar verlieten ze ook het VK om uiteindelijk in de Verenigde Staten te gaan wonen.