Rosa van Leeuwen heeft 'zwak' gekregen voor prinses Amalia

Rosa van Leeuwen gaat de rol van prinses Amalia spelen in het derde seizoen van de Videolandserie Máxima. Van Leeuwen heeft tijdens haar voorbereiding op haar rol "een beetje een zwak" gekregen voor de troonopvolgster. De 14-jarige actrice bekeek veel foto's en interviews en las ook het boek Amalia, dat Claudia de Breij over de prinses schreef. "Ik vind het heel leuk om meer van haar te zien", vertelt Van Leeuwen aan het ANP.

Van Leeuwen wil Amalia niet simpelweg kopiëren. Samen met de regisseurs zoekt ze naar een eigen invulling van het personage. "Hoe zou zij reageren?", is daarbij volgens de actrice een belangrijke vraag. Van Leeuwen heeft de indruk gekregen dat Amalia "slim en grappig" is en in dit seizoen langzaam in haar rol als kroonprinses groeit.

Ook actrice Sophie van Winden (42), die prinses Mabel gaat vertolken, raakte tijdens haar voorbereiding meer onder de indruk van de vrouw achter haar personage. "Ze is in het nieuws gekomen met haar Klaas Bruinsma-verleden, maar als je je in haar verdiept: ze spreekt acht talen, heeft bijgedragen aan de vrede in de Balkan en heeft een waanzinnig netwerk." Van Winden wijst ook op Mabels jarenlange inzet voor mensenrechten. "Ik vind het jammer dat dat soms zo weinig naar voren komt."

Van Leeuwen en Van Winden maken deel uit van de grotendeels vernieuwde cast van het derde seizoen van Máxima. Dat seizoen gaat over de eerste jaren van het koningschap van Willem-Alexander en verschijnt in 2028 op Videoland.