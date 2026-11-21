Rosalía heeft Taylor Swift geprezen om haar schrijftalent. Dat meldt het muziekblad Rolling Stone. De Spaanse zangeres noemde de Amerikaanse popster een "meesterlijke songwriter" nadat beide zangeressen eerder deze week meerdere Grammy-nominaties ontvingen.

"Voor mij is ze echt een meester", liet Rosalía weten tijdens een interview op de rode loper van de Los40 Music Awards. "Ik vind haar ongelooflijk." Ook zei ze dol te zijn op het nummer Wildest Dreams van Swift. "Het is een van de nummers waar ik in mijn hele leven het meest naar heb geluisterd."

De uitspraken van de 34-jarige zangeres volgen nadat Swift eerder haar bewondering voor haar had uitgesproken. "Rosalía heeft een ambitieus en meeslepend album gemaakt dat alleen maar voort kan komen uit haar eigen, diepgaande levenservaring", liet Swift weten over haar album LUX. De plaat maakt, net als Swifts The Life of a Showgirl, kans op een Grammy in de categorie Album of the Year.

Rosalía en Taylor Swift nemen het ook tegen elkaar op in de categorie Record of the Year met respectievelijk Berghain en The Fate of Ophelia. Rosalía behoort met negen nominaties tot de meest genomineerde artiesten van het jaar. Swift werd vijf keer genomineerd. De muziekprijzen worden uitgereikt op 7 februari.