De Spaanse zangeres ROSALÍA heeft de eerste drie optredens van haar tournee in de Verenigde Staten uitgesteld. De shows zijn volgens concertorganisator Live Nation opgeschort vanwege een "familie-noodgeval".

ROSALÍA, bekend van hits als La Perla en DESPECHÁ, zou donderdagavond in Miami het Noord-Amerikaanse deel van haar LUX World Tour aftrappen. "Het spijt haar fans teleur te stellen, maar de omstandigheden hebben haar geen andere keuze gelaten", laat de organisator weten in een verklaring op sociale media. Welk privénoodgeval ROSALÍA heeft, is niet bekend.

De 33-jarige zangeres zal haar optredens van 4 en 6 juni in Miami en 8 juni in Orlando op een ander moment inhalen. De nieuwe concertdata worden later bekendgemaakt. Eind april gaf ROSALÍA twee uitverkochte optredens in de Ziggo Dome in Amsterdam.