STOCKHOLM (ANP) - De Zweedse voetballers hebben de laatste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het wereldkampioenschap gelijkgespeeld. In Stockholm eindigde de ontmoeting met Griekenland, dat zich niet voor de mondiale eindronde wist te kwalificeren, in 2-2. Zweden is op 20 juni in Houston de tweede tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK.

Griekenland leidde halverwege dankzij een doelpunt in de tiende minuut van Kostas Tsimikas. Spits Viktor Gyökeres van Arsenal maakte in de beginfase van de tweede helft gelijk en Gustaf Nilsson hielp de Zweden op voorsprong. Giorgos Masouras voorkwam diep in blessuretijd een nederlaag voor de Grieken.

Zweden verloor maandag een oefenwedstrijd tegen Noorwegen. In Oslo werd het 3-1.