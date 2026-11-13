Rosalía heeft donderdagavond vijf Latin Grammy Awards gewonnen. De 34-jarige Spaanse artiest kreeg de prijzen onder andere in de hoofdcategorieën beste album en beste nummer. Het was de derde keer dat Rosalía werd bekroond met een Latin Grammy Award voor beste album: geen enkele vrouw deed dat eerder als soloartiest.

De Spaanse haalde de prijs voor haar album Lux in tranen op. De Latin Grammy Award voor beste nummer won Rosalía met La Perla, een lied dat ze schreef met de groep Yahritza Y Su Esencia. Daarnaast ging ze naar huis met een prijs voor beste popnummer, beste alternatieve muziekalbum en beste korte muziekvideo.

De prijs voor beste opname ging naar Milo J met het nummer Niño. Daddy Yankee werd benoemd tot persoon van het jaar, ARIA VEGA was de beste nieuwkomer. Karol G werd bekroond met het beste urban-album voor Tropicoqueta. Producent Edgar Barrera schreef geschiedenis door zijn dertigste Latin Grammy Award te winnen, waardoor hij de meeste prijzen ooit heeft.

De Latin Grammy Awards zijn muziekprijzen voor Latijns-Amerikaanse muziek. Het evenement werd voor de 27e keer georganiseerd door The Latin Recording Academy. De winnaars worden bepaald door stemmen van leden van The Latin Recording Academy. Om te kunnen stemmen moeten leden actief zijn in het genre waar ze in stemmen, behalve voor de vier hoofdcategorieën: beste nummer, beste opname, beste album en beste nieuwkomer.