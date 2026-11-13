AMSTERDAM (ANP) - Zes Amsterdammers, onder wie vier minderjarigen, zijn dinsdag opgepakt nadat eind september in Amsterdam Nieuw-West een politieagent was belaagd en bekogeld. Dat meldt de politie vrijdag. De zes worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Op dinsdag 29 september wilde een motoragent een jongen op een scooter laten stoppen, omdat die geen helm ophad. De jongen stopte niet, waarop de agent de achtervolging inzette. Op een kruispunt was een groep van tientallen mensen aanwezig. Een aantal van hen rende volgens de politie op de motoragent af en begon op de motorfiets in te trappen. Ook zijn voorwerpen naar de agent gegooid. Die raakte niet gewond.

Na onderzoek zijn dinsdag twee 16-jarigen, twee 17-jarigen en nog twee personen (van 18 en 21 jaar) opgepakt. De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen.