Rosamund Pike heeft uitgehaald naar een bezoeker die tijdens haar voorstelling op West End aan het sms'en was, zo meldt The Guardian. De actrice, die momenteel te zien is in Inter Alia, keerde na het slotapplaus terug op het toneel om de bezoeker aan te spreken.

"Ik wilde iedereen die naar het theater gaat even laten weten dat we iets heel bijzonders proberen te bieden", sprak Pike het publiek toe. "Ik probeer jullie een verhaal te vertellen, ik leef met jullie mee en ik hoop dat jullie ook met mij meeleven." De actrice wees vervolgens naar een deel van de toeschouwers. "Iemand zat hier te sms'en. Je weet wie je bent en ik ga je niet in het bijzonder aanwijzen."

Pike zei dat ze hoopte dat de persoon in kwestie een goede reden had voor zijn telefoongebruik. "Misschien was het heel belangrijk, en misschien bent u een arts en redt u iemands leven, en ik hoop dat dat zo is, maar we zien dit soort dingen wel, we voelen het wel."

In het toneelstuk vertolkt Pike de rol van rechter Jessica Park. De voorstelling richt zich onder meer op seksueel geweld en de onrechtvaardigheden van het rechtssysteem.