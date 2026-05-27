Rosie O'Donnell onderging dure facelift: kost meer dan auto

De facelift van Rosie O'Donnell kostte meer dan haar auto. De comedian, actrice en presentatrice schrijft op haar Substack openhartig over de cosmetische ingreep die ze in januari onderging.

O'Donnell geeft aan dat ze vroeger "een zeer uitgesproken mening had over facelifts". "Niet zomaar, maar moreel gezien", gaat ze verder. "Ik had mezelf aangesteld als hoofd van alle vrouwen die dat nooit, maar dan ook nooit, zouden doen." Ook zag ze een dergelijke ingreep als "verraad" aan het feminisme, ouder worden en vrouwen wereldwijd.

De 63-jarige Amerikaanse, bekend van onder meer The Rosie O'Donnell Show, onderging de facelift nadat ze 23 kilo was afgevallen. Ze grapt dat haar gezicht eruitzag alsof het "aan het smelten was". "Het waren geen rimpels, het was de zwaartekracht", schrijft ze.