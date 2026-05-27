Schrijvers Veep gaan nieuwe Paddington-film maken

De makers van de satirische hitserie Veep gaan het script schrijven van de vierde Paddington-film. Variety meldt dat Armando Iannucci en Simon Blackwell zijn gevraagd het verhaal van het volgende deel over het schattige beertje te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat Dougal Wilson, die de derde film maakte, weer gaat regisseren.

Filmstudio StudioCanal maakte in april bekend dat er een vierde deel aankomt, maar liet toen niet weten wie de film gingen maken. De Paddington-films draaien om de gelijknamige beer uit de boeken van Michael Bond die is opgegroeid in Peru, maar nu bij een gezin in Londen woont.

De eerste film verscheen in 2014, gevolgd door een tweede deel in 2017. Het meest recente deel, Paddington in Peru, kwam in 2024 uit. Vooral het tweede deel, dat lange tijd de best gewaardeerde titel was op de website Rotten Tomatoes die bijhoudt hoe films worden gerecenseerd, geldt onder kenners als een meesterwerk. Wanneer het vierde deel in de bioscoop verschijnt, is nog niet bekend.