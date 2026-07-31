Roxeanne Hazes roept volgers op stil te staan bij betekenis Pride

Roxeanne Hazes roept haar volgers die zaterdag naar de Canal Parade in Amsterdam gaan op om stil te staan bij de betekenis van Pride. "Pride is meer dan een feestje", schrijft de zangeres vrijdag op Instagram.

"Het is een viering van vrijheid, zichtbaarheid en liefde. Een herinnering aan de mensen die hebben gestreden en nog steeds strijden voor het recht om zichzelf te mogen zijn", schrijft Hazes. "Misschien voelt dat voor jou vanzelfsprekend. Voor veel anderen is dat helaas nog niet zo."

Hazes moedigt mensen aan om de dag "met bewustzijn" te vieren. "Niet alleen de muziek en de boten, maar ook de vrijheid die we met elkaar moeten blijven beschermen. Want uiteindelijk gunnen we toch iedereen hetzelfde: de ruimte om zichzelf te zijn."