Roxeanne Hazes verzorgt donderdag tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala het muzikale eerbetoon aan bekende televisiepersoonlijkheden die het afgelopen jaar zijn overleden. Dat heeft AVROTROS maandag bekendgemaakt.

De 33-jarige zangeres treedt op tijdens het In Memoriam van het gala. Welk nummer Hazes ten gehore brengt, maakt de omroep nog niet bekend. Hazes deelt de aankondiging ook op Instagram. "Wat een eer", schrijft ze erbij.

Het Gouden Televizier-Ring Gala wordt donderdag gehouden. De uitzending begint om 21.00 uur op NPO 1. Splinter Chabot en Britt Dekker doen vanaf 20.30 uur verslag vanaf de rode loper.