Roxeanne Hazes ziet het wel zitten om na haar deelname aan het televisieprogramma Stars on Stage in een musical te spelen. Dat vertelt de zangeres aan RTL Boulevard. In het programma gaan bekende Nederlanders de uitdaging aan om te worden opgeleid tot musicalster.

"Ik dacht hiervoor altijd van: Ik weet niet of het iets voor mij zou zijn om zes dagen in de week, misschien zelfs wel zeven dagen in de week te rammen", vertelt Hazes. "Maar nu denk ik ja, dat familietje dat wij zo opbouwen, dat ga je dan natuurlijk ook creëren, en dat is wel iets waar ik heel erg naar zou kunnen uitkijken."

Hazes staat vrijdagavond samen met presentatrice Sosha Duysker en zanger Bouke Scholten in de finale van het RTL-programma.