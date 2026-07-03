Wie denkt dat zuurdesembrood alleen iets is voor hobbybakkers met te veel tijd, heeft het mis. Steeds meer bedrijven verruilen de vergadertafel voor de baktafel. Wat begon als een culinaire trend groeit uit tot een verrassende manier om teams te verbinden, leiderschapsvraagstukken te bespreken en nieuwe ideeën te laten ontstaan.

In een tijd waarin veel mensen hun dagen doorbrengen achter een scherm, op zoek zijn naar meer betekenisvolle ontmoetingen en verlangen naar ervaringen die verder gaan dan een etentje of borrel, ontdekken steeds meer bedrijven, teams en ondernemersnetwerken de kracht van samen iets maken.

Van brood bakken naar teamontwikkeling

Bij The Bakeroom in Amsterdam draait alles om zuurdesem. Niet alleen vanwege de smaak of de ambachtelijke uitstraling, maar vooral vanwege het proces. Brood bakken vraagt aandacht, geduld en samenwerking. Je kunt het niet versnellen, niet automatiseren en niet oplossen met een app.

Juist daarin schuilt volgens initiatiefnemers Marina den Hengst en Joanna Latko de aantrekkingskracht.

"Veel mensen zijn voortdurend bezig met plannen, organiseren en reageren op berichten. Tijdens het bakken gebeurt iets anders. Je bent met je handen bezig, vertraagt automatisch en merkt dat gesprekken een andere kant op gaan."

Waar brood bakken vroeger vooral werd gezien als een ambacht of hobby, wordt het nu steeds vaker ingezet als middel om leiderschap, samenwerking en strategie te versterken. Juist de combinatie van inhoud en verbinding blijkt voor veel deelnemers verrassend waardevol.

Waarom samen bakken zo goed werkt

Niet heel verrassend misschien. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat medewerkers beter presteren wanneer zij regelmatig buiten hun dagelijkse werkomgeving samenwerken. Een inspirerende offsite kan bijdragen aan creativiteit, onderling vertrouwen en het oplossen van complexe vraagstukken.

Een zuurdesembrood maken blijkt daarvoor een verrassend goed uitgangspunt.



- “Teams zijn vergadermoe,” zeggen de oprichters. “Weg van je scherm kom je tot hele andere gesprekken.”

Ingrediënten als metafoor voor samenwerking

Iedereen begint met dezelfde ingrediënten: meel, water, zout en een starter. Maar juist die eenvoudige ingrediënten vormen de basis van de methodiek. De starter staat symbool voor verbinding: het element dat alles samenbrengt en groei mogelijk maakt. Water zorgt voor flexibiliteit en beweging. Zout geeft richting en karakter. Meel vormt de basis waarop alles rust.

Tijdens de sessies gebruiken deelnemers deze ingrediënten regelmatig als metafoor voor hun eigen team of organisatie. Welke ingrediënten zijn aanwezig? Welke ontbreken? En wat is er nodig om samen verder te groeien?

Gesprekken die aan de baktafel ontstaan

Volgens gedragswetenschappers is dat niet vreemd. Mensen maken makkelijker contact wanneer ze samen aan een taak werken. Het verlaagt sociale drempels en zorgt ervoor dat gesprekken natuurlijker verlopen dan wanneer iedereen tegenover elkaar aan een tafel zit, vaak gevangen in een vaste rol of hiërarchie.

Van Rituals tot Patagonia

Dat verklaart waarom The Bakeroom binnen een jaar populair werd onder bedrijven die op zoek zijn naar een alternatief voor de traditionele vergaderdag. Inmiddels ontvangen de oprichters teams van internationale bedrijven als Rituals, Asics, Crocs, Patagonia en Cargill, maar staan de deuren nadrukkelijk ook open voor anderen.

Meer dan een offsite

Steeds vaker weten ondernemersnetwerken de weg naar de offsite in de Amsterdamse Pijp te vinden. Niet omdat ze per se beter willen leren bakken, maar omdat ze op zoek zijn naar nieuwe inzichten, waardevolle ontmoetingen en een andere manier om samen vraagstukken te bespreken.

De gesprekken ontstaan daarbij niet toevallig. Marina den Hengst en Joanna Latko brengen samen tientallen jaren ervaring mee uit het bedrijfsleven, onder meer bij Philips en PVH. Tijdens de sessies begeleiden zij teams en professionals bij vraagstukken rondom leiderschap, samenwerking, strategie en organisatieontwikkeling. Het brood bakken vormt daarbij geen doel op zich, maar een middel om gesprekken op gang te brengen die in een traditionele vergaderruimte vaak moeilijker ontstaan. Ieder team gaat naar huis met een kant en klaar plan.

Kennis delen buiten de boardroom

De eventspace fungeert bovendien steeds vaker als ontmoetingsplek voor professionals . Regelmatig worden er kleinschalige avonden georganiseerd rondom thema's als leiderschap, finance, ondernemerschap en organisatieontwikkeling. In een ontspannen setting, vaak omlijst met versgebakken zuurdesembrood, delen experts uit hun vakgebied inzichten die normaal gesproken vooral achter de deuren van boardrooms, directiekamers en managementteams blijven.

Verbinden in plaats van netwerken

Wat deze avonden extra waardevol maakt, is dat het niet alleen draait om luisteren. Deelnemers delen ook hun eigen ervaringen, uitdagingen en lessen met elkaar. Daardoor ontstaan vaak gesprekken die persoonlijker en eerlijker zijn dan tijdens een traditionele netwerkborrel. Bezoekers doen nieuwe kennis op, ontmoeten gelijkgestemden en gaan vaak naar huis met zowel nieuwe contacten als nieuwe ideeën.

Voor veel bezoekers blijken de avonden bovendien een verrassend effectieve manier om hun netwerk uit te breiden. Niet door geforceerd visitekaartjes uit te wisselen, maar door samen aan tafel te zitten, ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die er echt toe doen.

Waarom zuurdesem juist nu zo populair is

En misschien is dat precies wat deze ontwikkeling zo interessant maakt. In een wereld waarin bijna alles sneller, digitaler en efficiënter moet, kiezen steeds meer mensen bewust voor een activiteit die het tegenovergestelde vraagt.

Geen notificaties. Geen deadlines. Geen haast.

Alleen een paar eenvoudige ingrediënten die samen iets groters vormen.

Veel meer dan een brood

Misschien is dat ook waarom zuurdesem zoveel meer blijkt te zijn dan brood alleen. De starter die het deeg laat leven, wordt door veel deelnemers gezien als een mooie metafoor voor relaties, teams en organisaties. Ook daar draait het uiteindelijk om verbinding, aandacht en de juiste ingrediënten.

Of je nu met collega's een strategie wilt uitwerken, als ondernemer nieuwe inzichten wilt opdoen, je netwerk wilt uitbreiden of gewoon op zoek bent naar een inspirerende avond: samen brood bakken blijkt veel meer te bieden dan een lekker eindresultaat.

En eerlijk is eerlijk: naar huis gaan met een versgebakken zuurdesembrood onder je arm is ook geen straf.