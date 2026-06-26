LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Roxy Dekker lanceert nieuwe single Superstar

26 jun , 9:06Entertainment
anp260626111 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
Roxy Dekker heeft haar nieuwe single Superstar uitgebracht. Dat maakte haar platenlabel Warner Music Benelux vrijdag bekend. Later op de dag verschijnt de videoclip van de 21-jarige zangeres op haar YouTube-kanaal. Aan het filmpje doen bekende namen als Famke Louise en Bas Smit mee.
Het nieuwe nummer van Dekker belicht het succes dat zij de afgelopen jaren doormaakte en de mensen die dicht bij haar staan. De zangeres scoorde diverse hits met nummers als Satisfyer, Sugardaddy en Casual. In september heeft ze vier uitverkochte shows in de Ziggo Dome op de agenda staan.
loading

Loading