Roxy Dekker lanceert nieuwe single Superstar

Roxy Dekker heeft haar nieuwe single Superstar uitgebracht. Dat maakte haar platenlabel Warner Music Benelux vrijdag bekend. Later op de dag verschijnt de videoclip van de 21-jarige zangeres op haar YouTube-kanaal. Aan het filmpje doen bekende namen als Famke Louise en Bas Smit mee.

Het nieuwe nummer van Dekker belicht het succes dat zij de afgelopen jaren doormaakte en de mensen die dicht bij haar staan. De zangeres scoorde diverse hits met nummers als Satisfyer, Sugardaddy en Casual. In september heeft ze vier uitverkochte shows in de Ziggo Dome op de agenda staan.