Telecombedrijf KPN verlengt sponsorovereenkomst met KNVB

ROTTERDAM (ANP) - Telecombedrijf KPN heeft de sponsorovereenkomst met de KNVB verlengd. Het nieuwe contract loopt van 1 juli tot en met 30 juni 2030. Dat maakte KPN vrijdag bekend in een persbericht.

Met de overeenkomst "blijft KPN langer verbonden aan Oranje, de OranjeLeeuwinnen, de KNVB en het Nederlandse voetbal in de volle breedte", schrijft het telecombedrijf.

Binnen de nieuwe sponsorovereenkomst richten KPN en de KNVB zich op drie onderdelen. "Een sterke en betrouwbare digitale basis voor de KNVB, betere digitale fanbeleving rond Oranje en de OranjeLeeuwinnen, en ondersteuning van het amateurvoetbal met praktische digitale oplossingen", aldus KPN.

KPN maakte de overeenkomst enkele uren na de door Oranje gewonnen WK-wedstrijd tegen Tunesië (3-1) bekend. Met de zege bereikte Oranje als groepswinnaar de knock-outfase. "Een toernooi als dit laat zien hoezeer voetbal Nederland verbindt. Dan moet je erop kunnen vertrouwen dat de infrastructuur werkt", zei directeur Joost Farwerck van KPN.