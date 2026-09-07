Roxy Dekker heeft op haar tweede album vast stiekem vooruitgeblikt op haar concert in de Johan Cruijff ArenA volgend jaar. Dat zei de 21-jarige zangeres maandag tijdens een interview met Eva Jinek in de AVROTROS-talkshow Eva.

Het album Superstar kwam op vrijdag 21 augustus uit. Op de albumcover ligt een gigantische versie van de zangeres leunend op de grond tussen de Ziggo Dome en de Johan Cruijff ArenA. Vorige week donderdag werd bekend dat Dekker op 24 april 2027 een concert geeft in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

"Het was bijna rond, maar nog niet helemaal rond", zei Dekker over de deal met de ArenA. Jinek noemde het "brutaal" om het stadion dan op de cover van haar album te zetten. "Ja, klopt", beaamde de zangeres, die erbij zei dat ze het heeft gemanifesteerd. Dit is een proces waarbij iemand ergens lang en diep over nadenkt om dat doel uiteindelijk werkelijkheid te laten worden. "Ik manifesteer echt de motherfucker", lachte de Amsterdamse. "Mijn hele carrière ben ik aan het manifesteren."