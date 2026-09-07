Patty Brard, Marco Schuitmaker, Bas Smit en Rutger van Barneveld maken deel uit van de cast van de bioscoopfilm De Bevers: Alles voor de Fans!. Ook Henk ten Cate, Bonnie St. Claire en Christel de Laat hebben een rol, maakte distributeur Splendid Film maandag bekend.

Eerder was al bekend dat Tooske Ragas, Albert Verlinde, Johan Derksen, Wilfred Genee, Jan Slagter en Raymond Mens in de film te zien zijn. John en Kees de Bever spelen de hoofdrollen.

De opnames vinden de komende weken voor een groot deel plaats in Malta. Erwin van den Eshof regisseert de film en Dick Bouquet schreef het scenario. De film draait vanaf 25 februari in de bioscopen.