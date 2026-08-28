Roxy Dekker ook met tweede album bovenaan Album Top 100

Roxy Dekker heeft opnieuw de eerste plek van de Nederlandse Album Top 100 veroverd. Haar tweede album SUPERSTAR belandde net als haar eerste plaat Mama I Made It bovenaan de hitlijst van samensteller GfK Dutch Charts.

"Ik ben megablij dat het album op nummer 1 is binnengekomen. Mama I Made It kwam op de eerste plek binnen, maar er is natuurlijk geen garantie dat je tweede album ook zo goed wordt ontvangen", reageert Dekker. De zangeres geeft volgende maand een aantal shows in de Ziggo Dome. "Ik kan echt niet wachten!"

Naast Roxy Dekker bestaat de top drie uit Olivia Rodrigo en Ariana Grande. De formatie KATSEYE, vorige week nog lijstaanvoerder, daalde flink en staat nu op plek 28 met hun ep WILD. De vorige nummer twee Phoebe Bridgers valt net buiten de top tien en is op de elfde plaats terug te vinden.

Album Top 100 week 35

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Roxy Dekker - SUPERSTAR

2. (3) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

3. (4) Ariana Grande - petal

4. (8) SIENNA SPIRO - Visitor

5. (6) Lil Kleine - F*CK KLEINE

6. (7) Michael Jackson - Thriller

7. (-) Enhypen - The Sin: Bliss

8. (12) Olivia Dean - The Art of Loving

9. (9) Bruno Mars - The Romantic

10. (-) KISS - Destroys Anaheim '76