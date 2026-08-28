IOC: nalatenschap Noorse koning Harald is inspiratiebron

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) noemt de nalatenschap van de Noorse koning Harald "een inspiratiebron voor de olympische wereld". Dat schrijft het IOC op X. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd.

De Noorse vorst was drievoudig olympiër in het zeilen en vlaggendrager bij de Spelen van Tokio in 1964. Ook nam hij deel aan de Spelen van Mexico City (1968) en München (1972). Verder opende hij de Winterspelen van 1994 en de jeugdwinterspelen van 2016, beide gehouden in het Noorse Lillehammer.

"Zijn nalatenschap zal generaties lang een inspiratiebron blijven voor de Olympische wereld", aldus het IOC, dat medeleven betuigt aan de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk.