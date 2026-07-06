Royce de Vries staat maandag stil bij het feit dat het vijf jaar geleden is sinds er een aanslag werd gepleegd op zijn vader Peter R. de Vries. "Aan de ene kant voelt het alsof het gisteren was. Aan de andere kant is er zoveel gebeurd. We hebben sindsdien een heel leven geleefd", deelt Royce op Instagram.

"Hij heeft mijn zoons niet zien opgroeien en heeft zoveel mooie en bijzondere momenten in ons leven niet meer kunnen meemaken. Dat doet pijn. Het zijn juist deze momenten waarop ik hem nog steeds vreselijk mis", vervolgt De Vries. Daar wil hij niet te lang bij stilstaan. "Vandaag wil ik vooral denken aan alle mooie herinneringen, aan wie hij was, aan zijn humor, zijn liefde en alles wat hij ons heeft meegegeven. Dat draag ik elke dag met me mee."

Misdaadjournalist Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Hij overleed op 15 juli dat jaar.