Het Noorse hof heeft maandag voor het eerst beelden gedeeld van kroonprinses Mette-Marit sinds haar longtransplantatie, die ze vorige maand onderging. Op Instagram is te zien dat ze zondagavond samen met kroonprins Haakon voor de televisie zat om naar de WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Brazilië te kijken. Een andere foto toont hoe het paar vanuit het koninklijk paleis in Oslo naar buiten kijkt.

Vermoedelijk keken Haakon en Mette-Marit op dat moment naar het enorme aantal voetbalfans dat zich voor het paleis had verzameld om de Noorse overwinning van 2-1 te vieren. De kroonprins is later ook naar buiten gegaan om zich bij de feestvierders te voegen, is te zien op diverse beelden die het hof maandag op Instagram plaatste. "Proficiat aan het nationale elftal, de ondersteunende staf en Noorwegen met deze fantastische prestatie!", schrijft het paleis in het bericht.

Het hof spreekt verder van een "historische avond", die de hele koninklijke familie "vol spanning" heeft beleefd. Zo keken koning Harald en koningin Sonja de wedstrijd vanuit hun zomerverblijf, landgoed Mågerø. Twee van hun kleinkinderen, prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus, zaten net als tijdens eerdere wedstrijden op de tribune in Amerika om de Noorse voetbalploeg aan te moedigen.

Haakon is vooralsnog niet afgereisd naar de Verenigde Staten vanwege de gezondheidssituatie van Mette-Marit. Haar operatie vond half juni plaats en was nodig omdat ze aan de chronische aandoening longfibrose lijdt. Haakon liet zijn agenda aanpassen om haar in de periode na de operatie te steunen.