RTL en Videoland hebben nog geen nieuws over een tweede seizoen van de realityserie De Frogers. Kijkanalist Tina Nijkamp meldde zondag op Instagram dat er een tweede seizoen van de serie in de maak zou zijn.

Maar RTL bevestigt dit nieuws zondag nog niet. "Als we nieuws hebben over een eventueel tweede seizoen komen wij daarop terug", aldus een woordvoerder.

De familie Froger en Videoland kondigden in april aan dat zij veel verschillende nieuwe programma's samen gaan maken, De Frogers is vanaf half november te zien op RTL5.